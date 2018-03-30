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Проверки на предмет пожарной безопасности ярославских тц: результаты
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Проверки на предмет пожарной безопасности ярославских тц: результаты 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии города, 27 и 28 марта специалисты проверили за два дня 25 комплексов.
Специалисты Центра гражданской защиты назвали основные типы нарушений:
не соответствующее нормативным документам количество знаков пожарной безопасности. Их должно быть больше; несоответствие планов эвакуации действительности. Следовательно, вы не сможете выйти из торгового центра по плану в случае задымления;отсутствие аварийного освещения. Поиск выхода может превратиься в бесконечный путь;неправильно скатанные пожарные рукава, что также может привести к трагедии при возникновении пожара.
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