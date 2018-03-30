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В «Единой России» считают необходимым подключить МЧС к работе по приемке-сдаче объектов в эксплуатацию
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В «Единой России» считают необходимым подключить МЧС к работе по приемке-сдаче объектов в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
В предпринимательской платформе партии «Единая Россия» считают необходимым включить в состав комиссии по приемке-сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«У нас пожарный надзор состоит из нескольких стадий: сначала выносится решение, потом выбираются отделочные материалы, инженерное оборудование, средства защиты, обучение, профилактика. При этом на стадии принятия зданий и сооружений «отрублено» МЧС. В связи с этим необходимо включить в состав комиссии по приемке-сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС. Такая комиссия должна быть единой на уровне МЧС и Минстроя», — заявила сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Марина Блудян на заседании на тему «Кемерово. Что привело к трагедии и что делать, чтобы не допустить подобное?». Ее слова приводятся в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, соответствующее предложение содержится в проекте решений, принятом по итогам заседания платформы.
По словам М. Блудян, необходимо восстановить всю цепочку контроля пожарного надзора МЧС России — от согласования специальных технических условий, экспертизы проектов, приемке зданий и сооружений в эксплуатацию. «Это предусматривает такие меры, как создание совместной комиссии МЧС России и Минстроя России по согласованию специальных технических условий и окончательное согласование проектов зданий и сооружений со стороны МЧС России, которое должно дать свою экспертизу перед получением государственной экспертизы», — пояснила она. По ее мнению, все эти меры направлены на повышение безопасности в сфере пожарного контроля и надзора и носят антикоррупционный характер.
Она выразила уверенность в том, что реформа контрольно-надзорной деятельности должна обязательно продолжаться. «Реформа и ревизия требований безопасности должна идти более интенсивно. Платформа, в частности, выступает за внедрение „умного контроля“, который работает по принципу сокращения потери жизни и здоровья граждан», — подчеркнула она, добавив, что к «умному контролю» относятся новейшие системы, которые позволяют отслеживать безопасность объекта ежеминутно в режиме реального времени.
Она также выступила за то, чтобы сделать нормативно-правовую базу «простой, понятной, ограничив ее только требованиями безопасности». «Возможно, стоит внести в законодательство понятие, что такое „требование безопасности“, — добавила сопредседатель предпринимательской платформы.
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