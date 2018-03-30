Родственники жертв пожара в Кемерове жалуются на мошенников 

Всплеск активности мошенников зафиксировали после трагедии в Кемерове. В частности, семьи погибших стали получить в соцсетях сообщения о том, что якобы их родственники живы. Неизвестные пишут, что их удалось спасти и просят связаться с ними. Кроме того, пострадавшие получают приглашения в некие психологические группы, где их «обучат счастливой жизни». Кроме того, мошенники охотятся за компенсациями, которые люди получают от властей. Они предлагают выгодно вложить деньги на котротки срок и увеличить сумму в разы. Об этом рассказал РИА Новости директор московского института имени Сербского Зураб Кекелидзе, он сейчас работает с семьями погибших и пострадавшими в Кемерове. Важно проверять всю информацию, не доверять на слово, чтобы не стать жертвой мошенников, отметил Кекелидзе. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.