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Степашин напомнил о безопасности строительства при снижении админбарьеров
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Степашин напомнил о безопасности строительства при снижении админбарьеров 

РИА Недвижимость 1 час назад
Москва, 30 мар — РИА Недвижимость. Снижение числа административных барьеров и сокращение сроков прохождения процедур в строительстве не должно влиять на вопросы безопасности, заявил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на коллегии Минстроя в пятницу.
По его словам, обилие бюрократии во многом мешает строительной отрасли, поэтому необходимо и дальше продолжать работу над снижением количества административных барьеров и уменьшением сроков прохождения процедур.
"Единственное, это не должно касаться — и трагическая ситуация в Кемерово это показала — вопросов, конечно, безопасности, и не только противопожарной. Это, кстати, совершенно отдельная тема, и она мне представляется очень важной для специального обсуждения даже на коллегии нашего министерства", — сказал он.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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