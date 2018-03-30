МЧС могут привлечь к работе по приемке-сдаче объектов

«В связи с рыночными реформами сквозной контроль пожарных был разрушен. У нас пожарный надзор состоит из нескольких стадий: сначала выносится решение, потом выбираются отделочные материалы, инженерное оборудование, средства защиты, обучение, профилактика. При этом на стадии принятия зданий и сооружений «отрублено» МЧС. В связи с этим необходимо включить в состав комиссии по приемке-сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС. Такая комиссия должна быть единой на уровне МЧС и Минстроя », — подчеркнула Блудян.

По ее словам, необходимо восстановить всю цепочку контроля пожарного надзора МЧС России — от согласования специальных технических условий, экспертизы проектов, приемке зданий и сооружений в эксплуатацию. «Это предусматривает такие меры, как создание совместной комиссии МЧС России и Минстроя России по согласованию специальных технических условий и окончательное согласование проектов зданий и сооружений со стороны МЧС России, которое должно дать свою экспертизу, перед получением государственной экспертизы», — пояснила сопредседатель Предпринимательской платформы. По ее мнению, все эти меры направлены на повышение безопасности в сфере пожарного контроля и надзора и носят антикоррупционный характер.

При этом сопредседатель Предпринимательской платформы Партии выразила уверенность в том, что реформа контрольно-надзорной деятельности должна обязательно продолжаться. «Реформа и ревизия требований безопасности должна идти более интенсивно. Платформа, в частности, выступает за внедрение „умного контроля“, который работает по принципу сокращения потери жизни и здоровья граждан», — подчеркнула она, добавив, что к «умному контролю» относятся новейшие системы, которые позволяют отслеживать безопасность объекта ежеминутно в режиме реального времени.

Блудян также выступила за то, чтобы сделать нормативно-правовую базу «простой, понятной, ограничив ее только требованиями безопасности». «Возможно, стоит внести в законодательство понятие, что такое „требование безопасности“, — резюмировала сопредседатель Предпринимательской платформы.