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В Ноябрьске определили лучшего пожарного УрФО
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В Ноябрьске определили лучшего пожарного УрФО 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
На этот раз организаторы конкурса «Лучший пожарный» оказались в непростой ситуации. Три дня испытаний для огнеборцев УрФО совпали с днем национального траура, трагизма добавила недавняя гибель их коллеги из Уренгоя… Трехдневную программу решили уложить в один день.
Имена победителей до момента награждения держались в секрете. Их торжественно объявили во время концерта, подготовленного местными артистами. Надо отдать должное сотрудникам КСК «Ямал». В программе помимо патриотических песен были моменты, заставившие содрогнуться переполненный зал: Минута молчания по погибшим в Кемерове… миниатюра о погибшем пожарном… языки виртуального пламени по стенам вокруг зрителей…
— Во время больших пожаров новичков никто вперед не пускает. Со временем и с опытом страх перед огнем просто атрофируется. Заходя в горящее здание, уже не думаешь об опасности. Мысли только о том, что там могут быть беспомощные люди, а наша работа — их спасение, — говорит сотрудник специализированной пожарной части ЯНАО Владислав Пронженко, занявший второе место. — Да и случайных людей среди нас нет. В детстве мне довелось долгое время жить по соседству с пожарными, я посещал пожарную часть, поэтому решение пополнить их ряды принял еще тогда. Сразу после армии пришел противопожарную службу.
Когда очевидцы пожара не находят себе места, огнеборцы обязаны сохранять холодную голову и самообладание. Совсем недавно Владислав участвовал в тушении двухэтажной «деревяшки» по улице Изыскателей в Ноябрьске.
— Когда мы приехали, огонь только вырвался из квартиры в подъезд. Решили заходить с тыла, с задней стороны дома. Быстро развернули оборудование. Не успел я подняться по лестнице, уже горела крыша, пока переходил в здание — уже вся. А спустя короткое время пламя было сбито. Здесь важна слаженность действий, поэтому мы тренируемся постоянно.
В заключительном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший пожарный» участвовали 6 команд из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого округов. Ямал представляли ребята из Ноябрьска, Муравленко, Пурпе и Тазовского района. На этот раз абсолютным победителем среди сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС России субъектов УрФО стал огнеборец из Челябинской области Юрий Дектерев, а среди работников противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны — ямалец из Тазовского района Дмитрий Борисов.
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