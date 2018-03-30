В Ноябрьске определили лучшего пожарного УрФО

На этот раз организаторы конкурса «Лучший пожарный» оказались в непростой ситуации. Три дня испытаний для огнеборцев УрФО совпали с днем национального траура, трагизма добавила недавняя гибель их коллеги из Уренгоя … Трехдневную программу решили уложить в один день.

Имена победителей до момента награждения держались в секрете. Их торжественно объявили во время концерта, подготовленного местными артистами. Надо отдать должное сотрудникам КСК «Ямал». В программе помимо патриотических песен были моменты, заставившие содрогнуться переполненный зал: Минута молчания по погибшим в Кемерове … миниатюра о погибшем пожарном… языки виртуального пламени по стенам вокруг зрителей…

— Во время больших пожаров новичков никто вперед не пускает. Со временем и с опытом страх перед огнем просто атрофируется. Заходя в горящее здание, уже не думаешь об опасности. Мысли только о том, что там могут быть беспомощные люди, а наша работа — их спасение, — говорит сотрудник специализированной пожарной части ЯНАО Владислав Пронженко, занявший второе место. — Да и случайных людей среди нас нет. В детстве мне довелось долгое время жить по соседству с пожарными, я посещал пожарную часть, поэтому решение пополнить их ряды принял еще тогда. Сразу после армии пришел противопожарную службу.

Когда очевидцы пожара не находят себе места, огнеборцы обязаны сохранять холодную голову и самообладание. Совсем недавно Владислав участвовал в тушении двухэтажной «деревяшки» по улице Изыскателей в Ноябрьске.

— Когда мы приехали, огонь только вырвался из квартиры в подъезд. Решили заходить с тыла, с задней стороны дома. Быстро развернули оборудование. Не успел я подняться по лестнице, уже горела крыша, пока переходил в здание — уже вся. А спустя короткое время пламя было сбито. Здесь важна слаженность действий, поэтому мы тренируемся постоянно.