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Многомиллионная молитва: в мечетях России поминают погибших в Кемерове
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Многомиллионная молитва: в мечетях России поминают погибших в Кемерове 

Мир24 1 час назад
Во всех российских мечетях сегодня вспоминают жертв пожара в Кемерове. Только в Москве на службу пришли тысячи мусульман. Джума-намаз — или пятничная молитва — для верующих обязательная. Ее запрещается пропускать без уважительных причин.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Тем временем Следственный комитет России задержал еще двоих подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове. Под стражу взяли гендиректора компании-собственника торгового центра Юлию Богданову и начальника инспекции стройнадзора Танзилию Комкову.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На данный момент опознаны тела 27 жертв.
В МЧС заявили, что причиной стремительного распространения огня стали особенности планировки помещения и старая вентиляция центра. После пожара здание эксперты признали аварийным, его снесут.
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