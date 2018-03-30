Нелегальный хостел для мигрантов обнаружили на проспекте Стачек 

В Кировском районе Петербурга полицейские обнаружили хостел с мигрантами, которые незаконно находились на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти».
Хостел находился на первом этаже жилого дома на проспекте Стачек.
В момент проверки в помещении находилось 8 нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Правоохранителями составлены протоколы по статье «нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации».
Сейчас сотрудники полиции устанавливают законность превращения жилых помещений дома в хостел для иностранцев.