Нелегальный хостел для мигрантов обнаружили на проспекте Стачек

В Кировском районе Петербурга полицейские обнаружили хостел с мигрантами, которые незаконно находились на территории Российской Федерации , сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти».

Хостел находился на первом этаже жилого дома на проспекте Стачек.

В момент проверки в помещении находилось 8 нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Правоохранителями составлены протоколы по статье «нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают законность превращения жилых помещений дома в хостел для иностранцев.