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Нелегальный хостел для мигрантов обнаружили на проспекте Стачек
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Нелегальный хостел для мигрантов обнаружили на проспекте Стачек 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Кировском районе Петербурга полицейские обнаружили хостел с мигрантами, которые незаконно находились на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти».
Хостел находился на первом этаже жилого дома на проспекте Стачек.
В момент проверки в помещении находилось 8 нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Правоохранителями составлены протоколы по статье «нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации».
Сейчас сотрудники полиции устанавливают законность превращения жилых помещений дома в хостел для иностранцев.
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