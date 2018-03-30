Благодатный огонь доставят в Ижевск на праздник Пасхи

Ижевск. Удмуртия . В воскресенье, 8 апреля, в Ижевск доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В столицу Удмуртии огонь привезёт представитель фонда Андрея Первозванного. Из аэропорта Ижевска митрополит Викторин доставит святыню в Михаило-Архангельский кафедральный собор в 14:00.

После этого глава Удмуртской митрополии совершит в храме пасхальную вечерню, в завершение которой святыню раздадут всем желающим.