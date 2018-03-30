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Благодатный огонь доставят в Ижевск на праздник Пасхи
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Благодатный огонь доставят в Ижевск на праздник Пасхи 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 8 апреля, в Ижевск доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.
В столицу Удмуртии огонь привезёт представитель фонда Андрея Первозванного. Из аэропорта Ижевска митрополит Викторин доставит святыню в Михаило-Архангельский кафедральный собор в 14:00.
После этого глава Удмуртской митрополии совершит в храме пасхальную вечерню, в завершение которой святыню раздадут всем желающим.
Отметим, что Благодатный огонь является святыней для всего христианского мира. Ежегодно, на особом богослужении, Благодатный огонь выносится патриархом иерусалимским из часовни, расположенной на месте погребения Иисуса Христа, и раздаётся верующим. Огонь символизирует Воскресение Христа и дальнейшее распространение этой Благой Вести по всему миру.
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