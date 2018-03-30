Выпавшего из окна 3‐летнего ребенка доставят в больницу на вертолете

Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Маршала Тухачевского на севере столицы. Он доставит в больницу выпавшего из окна трехлетнего ребенка, сообщили в пресс‐службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Малыш упал с высоты четвертого этажа. Экипаж вертолета эвакуировал ребенка. Его перевезут по воздуху в специализированное лечебное учреждение Москвы

На борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

Накануне медицинский вертолет направили в район Жулебино, где с высоты упал мужчина. Экстренную помощь пострадавшему оказала бригада медиков.