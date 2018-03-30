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Выпавшего из окна 3‐летнего ребенка доставят в больницу на вертолете
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Выпавшего из окна 3‐летнего ребенка доставят в больницу на вертолете 

360tv.ru 1 час назад
Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Маршала Тухачевского на севере столицы. Он доставит в больницу выпавшего из окна трехлетнего ребенка, сообщили в пресс‐службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Малыш упал с высоты четвертого этажа. Экипаж вертолета эвакуировал ребенка. Его перевезут по воздуху в специализированное лечебное учреждение Москвы.
На борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
Накануне медицинский вертолет направили в район Жулебино, где с высоты упал мужчина. Экстренную помощь пострадавшему оказала бригада медиков.
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