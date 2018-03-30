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Выпавшего из окна трехлетнего ребенка эвакуируют на санитарном вертолете
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Выпавшего из окна трехлетнего ребенка эвакуируют на санитарном вертолете 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Несчастный случай произошел по адресу: Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 32.
Медики эвакуируют на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ) трехлетнего ребенка, пострадавшего после выпадения из окна четвертого этажа.
— Санитарный вертолет МАЦ вылетел на улицу Маршала Тухачевского к дому 32, где произошло падение с четвертого этажа, в результате которого пострадал ребенок трех лет. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города (ГОЧСиПБ).
На борту ребенка сопровождают специалисты авиамедицинской бригады, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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