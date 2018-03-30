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Прокуратура нашла нарушения в торговых центрах Архангельска
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Прокуратура нашла нарушения в торговых центрах Архангельска 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В столице Поморья проверяют торговые центры на пожарную безопасность.
Проверку проводят представители МЧС и прокуратуры.
«Из недочетов могу отметить, что сразу видно — нарушена целостность пола на первом этаже у эвакуационной двери, а двери закрывают на ключ, которого ни у кого нет, — приводит «Российская газета» слова старшего помощника прокурора Архангельска Натальи Чарошниковой после проверки ТЦ «Европарк». — По правилам, на них должна быть установлена внутренняя защелка».
Специалисты МЧС также провели в «Европарке» учебную эвакуацию. Также проверка пожарной безопасности прошла и в «Титан-Арене».
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