Прокуратура нашла нарушения в торговых центрах Архангельска

В столице Поморья проверяют торговые центры на пожарную безопасность.

прокуратуры. Проверку проводят представители МЧС

«Из недочетов могу отметить, что сразу видно — нарушена целостность пола на первом этаже у эвакуационной двери, а двери закрывают на ключ, которого ни у кого нет, — приводит « Российская газета » слова старшего помощника прокурора Архангельска Натальи Чарошниковой после проверки ТЦ «Европарк». — По правилам, на них должна быть установлена внутренняя защелка».

Специалисты МЧС также провели в «Европарке» учебную эвакуацию. Также проверка пожарной безопасности прошла и в «Титан-Арене».