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Чиновники Ленобласти присоединяются к сбору средств пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне»
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Чиновники Ленобласти присоединяются к сбору средств пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун присоединился к сбору средств на помощь пострадавшим и семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ.
Об этом чиноввник рассказал на своей странице в Instagram. Он перечислил на счёт Сбербанка, организовавшего акцию, 10 тысяч рублей.
Дорогие друзья! Обращаюсь к вам просто как человек. На картинках вы все поймёте. #скорбимвместе Публикация от Брицун Алексей (@britsun76) 30 Мар 2018 в 12:58 PDT  Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек
Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей пострадавших. Пожертвования можно переводить по следующим реквизитам.
Многие знаменитости не остались безучастными к произошедшему. Звезды российской эстрады помогают близким жертв пожара в торговом центре, некоторые — тайно, а другие рассказывают о своих поступках, желая мотивировать поклонников.
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