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Трехлетний ребенок упал с 4 этажа в Москве
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Трехлетний ребенок упал с 4 этажа в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет эвакуирует трехлетнего ребенка, упавшего с высоты четвертого этажа из окна жилого дома на улице Маршала Тухачевского, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Маршала Тухачевского, 33, где произошло падение с четвертого этажа. В результате пострадал трехлетний ребенок. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ребенка на борту сопровождает авиамедицинская бригада.
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