Трехлетний ребенок упал с 4 этажа в Москве

Медицинский вертолет эвакуирует трехлетнего ребенка, упавшего с высоты четвертого этажа из окна жилого дома на улице Маршала Тухачевского, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Маршала Тухачевского, 33, где произошло падение с четвертого этажа. В результате пострадал трехлетний ребенок. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребенка на борту сопровождает авиамедицинская бригада.