Выходы завалены хламом, огнетушителей нет. В торговых центрах нашли десятки нарушений безопасности

В распоряжении редакции 76.ru оказался документ, в котором перечислены первые результаты проверок в торговых центрах Ярославской области . Проверяли прокуратура МЧС . Рейды пошли после трагедиив Кемерово , где в пожаре в торговом центре погибли больше 60 члеовек.

Проверки идут в Центарльном и приволжском федеральных округах. Прошерстили более 800 торговых центров, нашли тысячи нарушений. Ярославская область не стала исключением. Уже в тех торговых центрах, где успели пройти, нашли огромное количество нарушений пожарной безопасности. Первый список:

Торговый центр на Комсомольской улице, 78-а, Тутаев

— Руководителем организации не утверждены инструкции по мерам пожарной безопасности

— На объекте не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре.

— Огнетушители ОУ-3 под №3, №4 не опломбированы одноразовыми пломбами, отсутствуют раструбы.

— Пожарный кран не проверен на исправность с составлением соответствующего акта.

— К пожарному крану не присоединен пожарный рукав.

— На путях эвакуации второго эвакуационного выхода в помещении кухни установлен стол, посторонние предметы, мусор, пластмассовые емкости.

— На лестничной площадке основного эвакуационного выхода установлен игровой аппарат.

— Перед выходом на лестницу основного выхода на полу лежит коврик, не закрепленный к полу.

— Ширина эвакуационного выхода на основную эвакуационную лестницу составляет 0,93 м., что менее нормативного.

— Ширина эвакуационного выхода с основной эвакуационной лестницы в тамбур 1-ого этажа составляет 0,93 м, что менее нормативного.

— Потолок основной эвакуационной лестницы выполнен панелями пустотными поликарбонатными, имеющими показатели пожарной опасности.

Проверять решили и жилые дома. В Ярославле идёт массовая уборка подъездов от хлама. Кто не приберётся — оштрафуют.

«Культурный центр» на площади Менделеева, 4, Переславль

— Выходы закрыты на замок (со стороны «Армады»; напротив выхода из зала, на 1-ом этаже, ЦДТ, на 2-ом этаже из танцевального зала, со сцены);

— Захламление на путях эвакуации (на 1-ом этаже справа, на лестничных клетках, под лесницей на 1-ом этаже);

— Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией частично не работает, выполнена горючим кабелем;

— в помещении с приемно-контрольным прибором автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;

— имеются деревянные перегородки на путях эвакуации (в тамбуре напротив, выхода из зала, в «Армаде», на 3-ем этаже отделен спортзал);

— не все ПК укомплектованы (в «Армаде»)

— используется проводка с нарушенной изоляцией (в «Армаде», в «Семейных ценностях»;

— нет доводчиков на дверях;

— под лестницей устроена конторка;

— отсутствуют огнетушители на 2-ом этаже (просроченные), в помещениях «Армады», в элекутрощитовой возле сцены отсутствуют, в основной электрощитовой);

— недостаточно знаков пожарной безопасности (указатели направления);

— стена на сцене утеплена горючими материалами;

— в подвале под зрительным залом хранятся горючие материалы;

— электрощитовая возле сцены не выделена противопожарными преградами 1-го типа;

— в электрощитовой захламление

Батутный центр «Прыжок» на площади Менделеева, 4, Переславль

— отсутствуют первичные средства пожаротушения;

— нет планов эвакуации;

— отсутствуют знаки пожарной безопасности;

— Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией нерабочие и имеются не во всех помещениях;

— не испытан пожарный кран на водоотдачу, не укомплектован пожарный шланг;

— высота эвакуационного выхода в свету ниже требуемого

«Альта-Монтэ» на улице 50 лет Комсомола, 16-б, Переславль

— нет доводчиков на дверях;

— под лестницей в сауне устроена конторка и хранятся горючие материалы;

— на путях эвакуации хранятся посторонние предметы;

— отсутствуют знаки пожарной безопасности;

— в помещении с приемно-контрольным прибором пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;

— на путях эвакуации в гостинице отсутствует аварийное освещение.

Это пока первые результаты. Недели через две появятся новые — проверки пройдут и во всех торговых центрах Ярославля.

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.