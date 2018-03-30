Выходы завалены хламом, огнетушителей нет. В торговых центрах нашли десятки нарушений безопасности 

В распоряжении редакции 76.ru оказался документ, в котором перечислены первые результаты проверок в торговых центрах Ярославской области. Проверяли прокуратура и МЧС. Рейды пошли после трагедиив Кемерово, где в пожаре в торговом центре погибли больше 60 члеовек.
Проверки идут в Центарльном и приволжском федеральных округах. Прошерстили более 800 торговых центров, нашли тысячи нарушений. Ярославская область не стала исключением. Уже в тех торговых центрах, где успели пройти, нашли огромное количество нарушений пожарной безопасности. Первый список:
Торговый центр на Комсомольской улице, 78-а, Тутаев
— Руководителем организации не утверждены инструкции по мерам пожарной безопасности
— На объекте не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре.
— Огнетушители ОУ-3 под №3, №4 не опломбированы одноразовыми пломбами, отсутствуют раструбы.
— Пожарный кран не проверен на исправность с составлением соответствующего акта.
— К пожарному крану не присоединен пожарный рукав.
— На путях эвакуации второго эвакуационного выхода в помещении кухни установлен стол, посторонние предметы, мусор, пластмассовые емкости.
— На лестничной площадке основного эвакуационного выхода установлен игровой аппарат.
— Перед выходом на лестницу основного выхода на полу лежит коврик, не закрепленный к полу.
— Ширина эвакуационного выхода на основную эвакуационную лестницу составляет 0,93 м., что менее нормативного.
— Ширина эвакуационного выхода с основной эвакуационной лестницы в тамбур 1-ого этажа составляет 0,93 м, что менее нормативного.
— Потолок основной эвакуационной лестницы выполнен панелями пустотными поликарбонатными, имеющими показатели пожарной опасности.
Проверять решили и жилые дома. В Ярославле идёт массовая уборка подъездов от хлама. Кто не приберётся — оштрафуют.
«Культурный центр» на площади Менделеева, 4, Переславль
— Выходы закрыты на замок (со стороны «Армады»; напротив выхода из зала, на 1-ом этаже, ЦДТ, на 2-ом этаже из танцевального зала, со сцены);
— Захламление на путях эвакуации (на 1-ом этаже справа, на лестничных клетках, под лесницей на 1-ом этаже);
— Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией частично не работает, выполнена горючим кабелем;
— в помещении с приемно-контрольным прибором автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;
— имеются деревянные перегородки на путях эвакуации (в тамбуре напротив, выхода из зала, в «Армаде», на 3-ем этаже отделен спортзал);
— не все ПК укомплектованы (в «Армаде»)
— используется проводка с нарушенной изоляцией (в «Армаде», в «Семейных ценностях»;
— нет доводчиков на дверях;
— под лестницей устроена конторка;
— отсутствуют огнетушители на 2-ом этаже (просроченные), в помещениях «Армады», в элекутрощитовой возле сцены отсутствуют, в основной электрощитовой);
— недостаточно знаков пожарной безопасности (указатели направления);
— стена на сцене утеплена горючими материалами;
— в подвале под зрительным залом хранятся горючие материалы;
— электрощитовая возле сцены не выделена противопожарными преградами 1-го типа;
— в электрощитовой захламление
Батутный центр «Прыжок» на площади Менделеева, 4, Переславль
— отсутствуют первичные средства пожаротушения;
— нет планов эвакуации;
— отсутствуют знаки пожарной безопасности;
— Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией нерабочие и имеются не во всех помещениях;
— не испытан пожарный кран на водоотдачу, не укомплектован пожарный шланг;
— высота эвакуационного выхода в свету ниже требуемого
«Альта-Монтэ» на улице 50 лет Комсомола, 16-б, Переславль
— нет доводчиков на дверях;
— под лестницей в сауне устроена конторка и хранятся горючие материалы;
— на путях эвакуации хранятся посторонние предметы;
— отсутствуют знаки пожарной безопасности;
— в помещении с приемно-контрольным прибором пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;
— на путях эвакуации в гостинице отсутствует аварийное освещение.
Это пока первые результаты. Недели через две появятся новые — проверки пройдут и во всех торговых центрах Ярославля.
Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.