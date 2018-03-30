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Посол ФРГ в Москве прибыл в министерство иностранных дел России
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Посол ФРГ в Москве прибыл в министерство иностранных дел России 

Говорит Москва 2 часа назад
Он приехал на посольском автомобиле около 12:50 мск. Немецкий дипломат проследовал в здание МИДа вместе со своей французской коллегой Сильви Берманн.
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