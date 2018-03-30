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В горящей многоэтажке Саратова погибла пенсионерка, 30 соседей эвакуировали
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В горящей многоэтажке Саратова погибла пенсионерка, 30 соседей эвакуировали 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Ленинском районе Саратова сегодня днем несколько пожарных рассчетов были подняты по тревоге. На улице Тверская загорелся многоэтажный дом. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МЧС региона, тревожный вызов на пульт оперативного дежурного поступил около полудня. По предварительным данным, дым валил из квартиры на 3-этаже многоквартирного дома №36. На место прибыли спасатели и врачи, несколько расчетов огнеборцев. Пришлось эвакуировать жильцов всего подъезда, около 30 человек.
Матери успокаивали детей, люди переживали за свое имущество. Жертв не удалось избежать — в огне погибла пенсионерка, по предварительным данным, хозяйка квартиры.
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