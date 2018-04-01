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Сигнализацию в сгоревшем ТЦ в Кемерове перевели в ручной режим управления до пожара
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Сигнализацию в сгоревшем ТЦ в Кемерове перевели в ручной режим управления до пожара 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
ТАСС, 1 апреля. Сигнализацию в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове перевели в ручной режим управления, сигнал о пожаре поступил к охраннику на пульт на первом этаже. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
"По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал «пожар» поступил к охраннику на пульт на первый этаж", — сказал он в интервью "Российской газете".
По его словам, если бы сигнализация работала в автоматическом режиме, то мгновенно сработали бы системы дымоудаления, лифты опустились на первый этаж, эскалаторы переключились на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокировались. Но так как сигнализация находилась в ручном управлении, охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», — рассказал Еникеев. Пожарных вызвали по телефону, по словам Еникеева, «время было упущено».
Отвечая на вопрос, почему сигнализацию перевели в ручной режим, он предположил, что «с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания, и ее отключили, переведя в ручной режим». «Но с точностью сказать это можно будет только тогда, когда будет полностью снята информация всех событий с контрольного прибора сигнализации», — сообщил он.
Ранее Еникеев сообщил ТАСС, что когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. «Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд — датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле», — сказал Еникеев. Пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты.
"Такое стремительное развитие пожара и задымления дали в том числе поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара", — пояснил Еникеев ТАСС. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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 Ещё 6 источников 
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