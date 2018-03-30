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Юрий Чайка назвал срок проверки пожарной безопасности в российских ТРЦ
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Юрий Чайка назвал срок проверки пожарной безопасности в российских ТРЦ 

Ведомости 27 минут назад
Проверки пожарной безопасности в российских торгово-развлекательных центрах, начатые после трагедии в Кемерово, должна завершиться в течение месяца, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Он напомнил, что поручено проверить все объекты независимо от их масштабов.
«Кроме того, в те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры, которые координирует деятельность прокуроров субъектов Федерации. Я думаю, что мы эту работу в течение месяца закончим», — сказал Чайка журналистам в Екатеринбурге.
Ранее в пятницу генпрокурор подчеркнул, что нельзя прикрывать невыполнение обязанностей по проверке объектов «налоговыми каникулами».
«На фоне трагических событий в Кемеровской области высказываются мнения о невозможности проверок торговых центров. Считаю недопустимым, чтобы контролирующие органы не исполняли свои прямые обязанности, прикрываясь «налоговыми каникулами», тем более в местах массового пребывания людей», — сказал Чайка на оперативном совещании по вопросам инвестиционной привлекательности в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.
На следующий день (26 марта) после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», прокурорам с привлечением территориальных органов МЧС было поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательной составляющей.
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