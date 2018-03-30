Юрий Чайка назвал срок проверки пожарной безопасности в российских ТРЦ

Юрий Чайка. Проверки пожарной безопасности в российских торгово-развлекательных центрах, начатые после трагедии в Кемерово , должна завершиться в течение месяца, заявил генеральный прокурор РФ

Он напомнил, что поручено проверить все объекты независимо от их масштабов.

«Кроме того, в те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры , которые координирует деятельность прокуроров субъектов Федерации. Я думаю, что мы эту работу в течение месяца закончим», — сказал Чайка журналистам в Екатеринбурге

Ранее в пятницу генпрокурор подчеркнул, что нельзя прикрывать невыполнение обязанностей по проверке объектов «налоговыми каникулами».

«На фоне трагических событий в Кемеровской области высказываются мнения о невозможности проверок торговых центров. Считаю недопустимым, чтобы контролирующие органы не исполняли свои прямые обязанности, прикрываясь «налоговыми каникулами», тем более в местах массового пребывания людей», — сказал Чайка на оперативном совещании по вопросам инвестиционной привлекательности в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.