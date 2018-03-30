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Чайка: все торговые центры в России проверят в течение месяца
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Чайка: все торговые центры в России проверят в течение месяца 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Все торговые центры в российских регионах после ЧП в Кемерове будут проверены в течение месяца.
Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.
"Я дал поручение проверить торговые центры по всей России вне зависимости от их масштабов. Кроме того, те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генеральной прокуратуры для координации действий. Я думаю, что в течение месяца эта работа будет закончена", — сказал он.
25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.
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