Ещё
У манежа «Пермь Великая» делают противопожарные емкости. Там будут храниться запасы воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У манежа «Пермь Великая» делают противопожарные емкости. Там будут храниться запасы воды 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
На территории крытого футбольного манежа «Пермь Великая» начали делать две резервных пожарных емкости. Они нужны для создания запасов воды в местах, где пожарным машинам трудно проехать или нужно незамедлительное первичное тушение. Завершить работы должны к 30 апреля, только после этого здание административного центра начнет работу. Сейчас открытым останется только футбольное поле.
Земляные работы по усилению пожарной безопасности проводит краевое Управление капитального строительства. Завершить их планируют к 30 апреля.
Установить емкости потребовала прокуратура — после ее проверки решено было усилить противопожарные меры.
— Нет, это не связано с пожаром в Кемерово, — уточнили 59.ru в пресс-службе краевого Минстроя. — Решение о необходимости таких емкостей приняли еще в январе.
Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» на улице Куйбышева началось в 2015 году в рамках программы «Развитие футбола в России». Стоимость объекта составила 1,4 миллиарда рублей, половину из которых выделил федеральный бюджет. Сдача объекта планировалась на конец 2016 года. В итоге документы на ввод манежа в эксплуатацию были подписаны в ноябре 2017 года.
В конце марта стало известно, что футболисты основного и молодежного состава «Амкара» впервые потренировались в манеже «Пермь Великая».
59.ru: последние новости
Сотни жителей Кемерово после пожара в ТЦ вышли на митинг и потребовали отставки властей: видеотрансляция «Сигнализация срабатывают от пыли»: разбираемся, может ли в Перми повториться кемеровская трагедия Сгорели все вещи: пермяки собирают помощь для семьи погорельцев с шестью детьми
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена415
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»172
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию602
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги116
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение