У манежа «Пермь Великая» делают противопожарные емкости. Там будут храниться запасы воды 

На территории крытого футбольного манежа «Пермь Великая» начали делать две резервных пожарных емкости. Они нужны для создания запасов воды в местах, где пожарным машинам трудно проехать или нужно незамедлительное первичное тушение. Завершить работы должны к 30 апреля, только после этого здание административного центра начнет работу. Сейчас открытым останется только футбольное поле.
Земляные работы по усилению пожарной безопасности проводит краевое Управление капитального строительства. Завершить их планируют к 30 апреля.
Установить емкости потребовала прокуратура — после ее проверки решено было усилить противопожарные меры.
— Нет, это не связано с пожаром в Кемерово, — уточнили 59.ru в пресс-службе краевого Минстроя. — Решение о необходимости таких емкостей приняли еще в январе.
Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» на улице Куйбышева началось в 2015 году в рамках программы «Развитие футбола в России». Стоимость объекта составила 1,4 миллиарда рублей, половину из которых выделил федеральный бюджет. Сдача объекта планировалась на конец 2016 года. В итоге документы на ввод манежа в эксплуатацию были подписаны в ноябре 2017 года.
В конце марта стало известно, что футболисты основного и молодежного состава «Амкара» впервые потренировались в манеже «Пермь Великая».