У манежа «Пермь Великая» делают противопожарные емкости. Там будут храниться запасы воды

На территории крытого футбольного манежа « Пермь Великая» начали делать две резервных пожарных емкости. Они нужны для создания запасов воды в местах, где пожарным машинам трудно проехать или нужно незамедлительное первичное тушение. Завершить работы должны к 30 апреля, только после этого здание административного центра начнет работу. Сейчас открытым останется только футбольное поле.

Земляные работы по усилению пожарной безопасности проводит краевое Управление капитального строительства. Завершить их планируют к 30 апреля.

Установить емкости потребовала прокуратура — после ее проверки решено было усилить противопожарные меры.

— Нет, это не связано с пожаром в Кемерово , — уточнили 59.ru в пресс-службе краевого Минстроя . — Решение о необходимости таких емкостей приняли еще в январе.

Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» на улице Куйбышева началось в 2015 году в рамках программы «Развитие футбола в России ». Стоимость объекта составила 1,4 миллиарда рублей, половину из которых выделил федеральный бюджет. Сдача объекта планировалась на конец 2016 года. В итоге документы на ввод манежа в эксплуатацию были подписаны в ноябре 2017 года.

В конце марта стало известно, что футболисты основного и молодежного состава «Амкара» впервые потренировались в манеже «Пермь Великая».