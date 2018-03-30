В МЧС раскрыли причины стремительного распространения огня в ТЦ «Зимняя вишня» 

Огонь в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове мог стремительно распространиться по зданию из-за пустот в перекрытиях и старой вентиляции. Об этом сообщил глава службы пожаротушения по региону Андрей Бурсин. Он отметил, что к моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Бурсин также сообщил, что работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами ТЦ. 25 марта в результате пожара в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. По факту ЧП открыто уголовное дело по трем статьям. Сегодня были задержаны еще два человека: гендиректор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова и начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.