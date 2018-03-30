Трех пострадавших при кемеровском пожаре планируют выписать из больницы 30 марта

В настоящее время лечение проходят только взрослые.

Врачи планируют 30 марта выписать трех пострадавших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

В пресс-службе Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области уточнили, что на данный момент в больницах остаются семь пострадавших, из них шестеро находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи. Троих пациентов могут выписать в течение пятницы.

— Все будут выписаны с оздоровлением, они не нуждаются в последующем лечении по поводу отравления (угарным газом, — прим. «ВМ»), — сообщил заведующий отделением острых отравлений областной клинической больницы скорой медпомощи Константин Сиворонов.

По его словам, состояние госпитализированных людей оценивается как «удовлетворительное, легкой степени тяжести».

Он добавил, что сейчас в больницах находятся только взрослые, передает «Интерфакс».

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