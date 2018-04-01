Семьи 59 из 64 погибших при пожаре в Кемерове получили выплаты

С остальными семьями работа продолжается.

Компенсационные выплаты получили семьи 59 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове с 28 по 30 марта.

Как сообщил в ходе совещания в администрации Кемеровской области вице-губернатор, начальник главного финансового управления Игорь Малахов , работа с остальными семьями продолжается. Общий размер выплаты родственникам жертв пожара составляет пять миллионов рублей за каждого погибшего.

Пострадавшие будут получать выплаты отдельно, передает Интерфакс . Получившие травмы легкой степени тяжести получат 200 тысяч рублей из областного и еще 200 тысяч рублей — из федерального бюджета. Пострадавшим средней и тяжелой степени выплатят 800 тысяч рублей. Данные выплаты будут осуществляться после того, как будут готовы справки судебно-медицинской экспертизы.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

Уже опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено днем общенационального траура. Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…)

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)

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