Потерявший семью при пожаре в Кемерово мужчина опубликовал первые кадры возгорания

Видео было опубликовано во время прямой трансляции в Instagram.

Потерявший в результате пожара в кемеровском торговом центре трех детей, жену и сестру житель Кемерова Игорь Востриков опубликовал на своей странице в социальной сети первые кадры возгорания, возникшего около кинозалов на четвертом этаже здания.

Видео было опубликовано во время прямой трансляции в Instagram. На кадрах видно, что после начала пожара двери в кинозалы были открыты. При этом из красного зала люди стали выходить не сразу.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край, Бурятия, Рязанская и Брянская области, Екатеринбург и Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы, о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Мертвая вишня

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

Тусовщики из торговых центров

Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…).

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