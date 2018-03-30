Совет Федерации предложил обеспечить противогазами места массового скопления людей

Нужно просчитать необходимый минимальный запас средств спасения в местах массового пребывания людей. Также надо разобраться, где их складировать, как и кто их будет выдавать и, главное, как люди поймут механизм их использования, если они никогда это не использовали

— Алексей Кондратьев.

Для обеспечения безопасности людей при пожаре разработан ряд защитных средств, среди которых изолирующие маски, спасательные негорючие покрывала и многое другое.

пожарно-техническую