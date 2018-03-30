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Совет Федерации предложил обеспечить противогазами места массового скопления людей
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Совет Федерации предложил обеспечить противогазами места массового скопления людей 

360tv.ru 32 минуты назад
Школы и места скопления людей помимо огнетушителей планируют обеспечить противогазами. Информацию подтвердил зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, сообщила «Парламентская газета».
Нужно просчитать необходимый минимальный запас средств спасения в местах массового пребывания людей. Также надо разобраться, где их складировать, как и кто их будет выдавать и, главное, как люди поймут механизм их использования, если они никогда это не использовали
— Алексей Кондратьев.
Для обеспечения безопасности людей при пожаре разработан ряд защитных средств, среди которых изолирующие маски, спасательные негорючие покрывала и многое другое.
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