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В Южно-Сахалинске устранили аварию, оставившую без водоснабжения центр города
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В Южно-Сахалинске устранили аварию, оставившую без водоснабжения центр города 

Дальний Восток 38 минут назад
Фото: Дальний Восток
Специалисты устранили аварию, из-за которой центральная часть Южно-Сахалинска около суток оставалась без водоснабжения. Об этом сообщает в субботу пресс-служба городской администрации.
«За минувшие сутки удалось установить причину утечки, на поврежденный участок установлена специальная стальная конструкция — хомут. Уже этой ночью порыв был локализован. Началось поэтапное заполнение системы. С шести утра 31 марта (22:00 пятницы мск) вода начала подаваться в дома и учреждения центральной части города», — говорится в сообщении.
Утечка, в результате которой терялось до 350 кубометров воды в час, произошла в районе частной жилой застройки на улице Колхозной. С вечера 29 марта аварийно-восстановительные бригады МКП «Городской водоканал» и несколько единиц спецтехники работали над ее устранением. В социальные учреждения, среди которых четыре детских сада, городской родильный дом, гинекологическое отделение и психиатрическая больница, подвозили питьевую воду.
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