Более 1 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде из-за возгорания

"В 10:56 (мск) поступило сообщение о возгорании фритюрницы в одном из кафе по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 (ТЦ «Седьмое небо» — прим. ТАСС). Из ТРЦ были эвакуированы 1 тыс. 088 человек — посетители и персонал. Возгорание потушили до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей.