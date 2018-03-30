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Более 1 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде из-за возгорания
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Более 1 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде из-за возгорания 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра (ТЦ) «Седьмое небо» эвакуировали в пятницу из-за возгорания фритюрницы. Всего из здания вывели 1 тыс. 088 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
"В 10:56 (мск) поступило сообщение о возгорании фритюрницы в одном из кафе по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 (ТЦ «Седьмое небо» — прим. ТАСС). Из ТРЦ были эвакуированы 1 тыс. 088 человек — посетители и персонал. Возгорание потушили до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей.
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