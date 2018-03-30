Соблюдение правил безопасности проверили в зданиях района 

Во всех жилых зданиях района, которые находятся на балансе Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», прошли проверки на соблюдение правил безопасности. Об этом сообщили 29 марта.
— Каждый день комиссия совершает рейды по чердакам и подвалам. Всего на балансе «Жилищника» находится 359 зданий, — уточнили в районной управе.
В состав комиссии входят инженеры, сотрудники Министерства внутренних дел по Таганскому району, Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Москве, работники управы и «Жилищника».