Соблюдение правил безопасности проверили в зданиях района

Во всех жилых зданиях района, которые находятся на балансе Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», прошли проверки на соблюдение правил безопасности. Об этом сообщили 29 марта.

— Каждый день комиссия совершает рейды по чердакам и подвалам. Всего на балансе «Жилищника» находится 359 зданий, — уточнили в районной управе.