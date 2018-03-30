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Фритюрница вспыхнула в «Седьмом небе». Эвакуировали 753 человек
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Фритюрница вспыхнула в «Седьмом небе». Эвакуировали 753 человек 

nn.ru 42 минуты назад
Сообщение о пожаре поступило 30 марта в 10.56, в сообщили ГУ МЧС по Нижегородской области.
В торговом центре в «Седьмом небе» на улице Бетанкура,1 в одном из кафе загорелась фритюрница.
— В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей, — сообщили в МЧС. — Все посетители торгово-развлекательного центра были эвакуированы: всего 753 человека.
Пожар потушили до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет.
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