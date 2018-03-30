Фритюрница вспыхнула в «Седьмом небе». Эвакуировали 753 человек

В торговом центре в «Седьмом небе» на улице Бетанкура,1 в одном из кафе загорелась фритюрница.

— В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей, — сообщили в МЧС. — Все посетители торгово-развлекательного центра были эвакуированы: всего 753 человека.

Пожар потушили до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет.