Фритюрница вспыхнула в «Седьмом небе». Эвакуировали 753 человек 

Сообщение о пожаре поступило 30 марта в 10.56, в сообщили ГУ МЧС по Нижегородской области.
В торговом центре в «Седьмом небе» на улице Бетанкура,1 в одном из кафе загорелась фритюрница.
— В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей, — сообщили в МЧС. — Все посетители торгово-развлекательного центра были эвакуированы: всего 753 человека.
Пожар потушили до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет.