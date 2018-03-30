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ТЦ могут обязать завести противогазы
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ТЦ могут обязать завести противогазы 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Торговые центры, школы и другие места большого скопления людей могут законодательно обязать иметь не только огнетушители, но и противогазы, негорючие покрывала и другие средства, которые помогут справиться с возгоранием. С таким предложением выступил замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Он полагает, что дополнительные средства защиты необходимо для повышения пожарной безопасности общественных мест, пишет «Парламентская газета».
Кондратьев отметил, что необходимо разобраться, в частности с тем, где складировать противогазы и другие средства защиты от пожара и кто их должен выдавать в случае ЧП, пишет «Русская планета».
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