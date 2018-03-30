В Дербенте загорелась заброшенная закусочная

Дербенте загорелась заброшенная закусочнаяВ дагестанском городе Дербенте произошел пожар в здании по улице Мамедбекова.

Горожане утверждают, что в доме давно никто не живет и жертв пожара быть не может.

По их догадкам, здание подожгли специально, эта мысль навеяна тем, что никаких сбоев электропроводов и утечки газопровода быть не может.

Подробности сообщила пресс-служба МЧС : «Заброшенное здание было сооружено под закусочную или кафе. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается совместно со следственным комитетом и МЧС в течение 10 дней».

Горит дом в Дербенте, правда не жилой, люди не жили, а скорее и поджог умышленный (сам дом загореться не мог) и земля расположение хорошее. Кому это на руку?