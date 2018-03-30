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В Дербенте загорелась заброшенная закусочная
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В Дербенте загорелась заброшенная закусочная 

Mirmol.ru 51 минуту назад
Фото: Mirmol.ru
В Дербенте загорелась заброшенная закусочнаяВ дагестанском городе Дербенте произошел пожар в здании по улице Мамедбекова.
Горожане утверждают, что в доме давно никто не живет и жертв пожара быть не может.
По их догадкам, здание подожгли специально, эта мысль навеяна тем, что никаких сбоев электропроводов и утечки газопровода быть не может.
Подробности сообщила пресс-служба МЧС: «Заброшенное здание было сооружено под закусочную или кафе. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается совместно со следственным комитетом и МЧС в течение 10 дней».
Горит дом в Дербенте, правда не жилой, люди не жили, а скорее и поджог умышленный (сам дом загореться не мог) и земля расположение хорошее. Кому это на руку?
A post shared by Голос Дагестана 📢 (@golos.dagestana) on Mar 29, 2018 at 8:12am PDT
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