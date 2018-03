В Дербенте загорелась заброшенная закусочная 

Горожане утверждают, что в доме давно никто не живет и жертв пожара быть не может.

По их догадкам, здание подожгли специально, эта мысль навеяна тем, что никаких сбоев электропроводов и утечки газопровода быть не может.

Горит дом в Дербенте, правда не жилой, люди не жили, а скорее и поджог умышленный (сам дом загореться не мог) и земля расположение хорошее. Кому это на руку?

A post shared by Голос Дагестана 📢 (@golos.dagestana) on Mar 29, 2018 at 8:12am PDT