В одном из районов Киева прогремел взрыв

Рано утром 30 марта в Святошинском районе Киева (жилмассив Борщаговка) прогремел взрыв.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошёл примерно в 05:00 по местному времени на улице Якуба Коласа.

Согласно предварительной информации, здесь, по неустановленным пока причинам, загорелся внедорожник Range Rover.

Когда владелец иномарки самостоятельно попытался погасить пламя, он открыл капот, после чего прогремел взрыв.

В результате случившегося, мужчина получил серьёзные ранения ног и был экстренно госпитализирован в одну из местных клиник.

В настоящее время на месте взрыва продолжают работать следователи. Полицейские опрашивают вероятных свидетелей происшествия. С месте ЧП правоохранители изъяли остатки частей запала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.