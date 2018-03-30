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«Не было видно, чтобы тушили»: деревянный дом на Индустриальной полыхал под наблюдением пожарных
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«Не было видно, чтобы тушили»: деревянный дом на Индустриальной полыхал под наблюдением пожарных 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня утром ЧП произошло на Сульфате — на улице Индустриальной загорелся ветхий деревянный дом. У двухэтажки успела провалиться выгоревшая крыша, когда к работе приступили пожарные.
— До этого просто все огнем полыхало, не было видно, чтобы тушили. До сих пор огонь есть. И крыши там нет, вся обвалилась. Горит второй этаж. Там стоят рядом деревья и кусты, вот это весь огонь из-за ветра мог перекинуться на деревья, от них — на другие дома, — рассказала 29.ru очевидец пожара Анна Басавина.
Анна опубликовала пост в соцсетях, люди поставили под сомнение вопрос неоперативности пожарных.
— Пожарные приехали не на костер посмотреть, работают, а если уже крыша прогорает, значит, в жесть сообщили, а про службы забыли, — написала в соцсетях Наталья Акишина.
Большая часть сотрудников спецслужб сейчас стянута к ТЦ Архангельска — уже второй день в торговых центрах отрабатывают сценарий эвакуаций. В четверг проверки нагрянули в «Европарке». Массовые проверки начались трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где в огне погибли более 64 человек.
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