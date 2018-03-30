Дрозденко протянет руку помощи пожароопасным ТЦ Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл внеочередное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвящённое обсуждению мер, принимаемых для недопущения ЧС на территории области.

Глава региона отметил, что нужно не наказывать бизнес за нарушения, а помочь руководителям предприятий, указав на недостатки и способы их устранения.