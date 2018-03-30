Дрозденко протянет руку помощи пожароопасным ТЦ Ленобласти 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл внеочередное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвящённое обсуждению мер, принимаемых для недопущения ЧС на территории области.
Представители органов исполнительной власти региона, главного управления МЧС России по Ленинградской области и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обсудили порядок проведения учебно-тренировочных занятий на объектах массового пребывания людей.
Глава региона отметил, что нужно не наказывать бизнес за нарушения, а помочь руководителям предприятий, указав на недостатки и способы их устранения.
Напомним, масштабные проверки начались после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Здание вспыхнуло днем 25 марта. Огонь возгорание началось в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. Погибли 64 человека, 79 пострадали. Генпрокуратура России поручила проверить в регионах страны все торговые комплексы, где есть развлекательные центры. В Ленобласти уже начались совместные выездные проверки специалистов МЧС и работников прокуратуры по наиболее крупным объектам, где проверяют наличие огнетушителей, работу противопожарной сигнализации, доступность и работоспособность гидрантов и т.д.