Ещё
Чиновники Правительства области перечислят однодневный заработок кемеровчанам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновники Правительства области перечислят однодневный заработок кемеровчанам 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургском правительство во главе с губернатором Юрием Бергом приняли решение поддержать семьи погибших при пожаре в Кемерово. Как сообщили в пресс-службе правительства, чиновники перечислят кемеровчанам свой однодневный заработок.
Отметим, средства семья погибших собирает Красный Крест. Финансовую помощь уже оказали сотрудники оренбургского онкодиспансера.
Юрий Берг ранее выразил соболезнования всем кемеровчанам:
«Это наша общая боль. Особенно горько от мысли, что в этой трагедии погибли дети. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких. Кемерово, мы с вами!» — говорится в соболезновании.
С первых дней трагедии в Оренбурге возле памятника первой учительнице был организован импровизированный мемориал, куда оренбуржцы несли цветы, зажженные свечи, мягкие игрушки в память о погибших.
Трагедия произошла в минувшее воскресение в ТЦ Зимняя вишня. Во время пожара погибли свыше 60 человек. В настоящее время в списках пропавших без вести никто не значится.
ProOren: последние новости
В России 28 марта объявлен траурным днем В Беляевском районе ликвидируют незаконную свалку В Адамовском районе на ходу загорелся ВАЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»137
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги84
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию567
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»133
Обнаженка глазами робота40
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение