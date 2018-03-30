Чиновники Правительства области перечислят однодневный заработок кемеровчанам

В Оренбургском правительство во главе с губернатором Юрием Бергом приняли решение поддержать семьи погибших при пожаре в Кемерово . Как сообщили в пресс-службе правительства, чиновники перечислят кемеровчанам свой однодневный заработок.

Отметим, средства семья погибших собирает Красный Крест . Финансовую помощь уже оказали сотрудники оренбургского онкодиспансера.

Юрий Берг ранее выразил соболезнования всем кемеровчанам:

«Это наша общая боль. Особенно горько от мысли, что в этой трагедии погибли дети. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких. Кемерово, мы с вами!» — говорится в соболезновании.

С первых дней трагедии в Оренбурге возле памятника первой учительнице был организован импровизированный мемориал, куда оренбуржцы несли цветы, зажженные свечи, мягкие игрушки в память о погибших.

Трагедия произошла в минувшее воскресение в ТЦ Зимняя вишня. Во время пожара погибли свыше 60 человек. В настоящее время в списках пропавших без вести никто не значится.