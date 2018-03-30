Игорь Востриков поддержал идею создать детский центр на месте ТЦ

"Мы сегодня разговаривали с вице-губернатором Сергеем Цивилевым , в том числе и на тему, что сделать на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Ему Елена Малышева высказала классную идею, которая мне очень понравилась. Она предложила сделать здесь детский центр, не коммерческий, а бесплатный. Там дети смогут получать ещё и какие-то дополнительные навыки и образование", — сказал он журналистам.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.