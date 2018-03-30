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Игорь Востриков поддержал идею создать детский центр на месте ТЦ
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Игорь Востриков поддержал идею создать детский центр на месте ТЦ 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
КЕМЕРОВО, 30 мар — РИА Новости. Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово сестру, жену и троих детей, заявил, что горячо поддерживает идею Елены Малышевой создать на месте трагедии некоммерческий детский центр.
"Мы сегодня разговаривали с вице-губернатором Сергеем Цивилевым, в том числе и на тему, что сделать на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Ему Елена Малышева высказала классную идею, которая мне очень понравилась. Она предложила сделать здесь детский центр, не коммерческий, а бесплатный. Там дети смогут получать ещё и какие-то дополнительные навыки и образование", — сказал он журналистам.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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