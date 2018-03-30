Работа бара запрещена в Новочеркасске из-за нарушений пожарной безопасности

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , в ходе проверки в баре установлено, что имеющаяся в нем система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает подачу звуковых и речевых сигналов при пожаре в другие помещения торгового комплекса, в котором располагается заведение.

По итогам проверки прокуратура города направила в Новочеркасский городской суд иск к собственнику караоке-бара с требованием прекратить деятельность заведения до устранения нарушений.

Сообщается, что судом приняты обеспечительные меры в виде запрета на осуществление деятельности бара.

Как сообщалось ранее, проверки в местах массового скопления людей в Ростовской области проводятся в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.