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Работа бара запрещена в Новочеркасске из-за нарушений пожарной безопасности
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Работа бара запрещена в Новочеркасске из-за нарушений пожарной безопасности 

АиФ Ростов 35 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, в ходе проверки в баре установлено, что имеющаяся в нем система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает подачу звуковых и речевых сигналов при пожаре в другие помещения торгового комплекса, в котором располагается заведение.
По итогам проверки прокуратура города направила в Новочеркасский городской суд иск к собственнику караоке-бара с требованием прекратить деятельность заведения до устранения нарушений.
Сообщается, что судом приняты обеспечительные меры в виде запрета на осуществление деятельности бара.
Как сообщалось ранее, проверки в местах массового скопления людей в Ростовской области проводятся в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
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