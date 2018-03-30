МЧС назвало причину стремительности пожара в «Зимней вишне»

Стремительности распространения огня по сгоревшему в Кемерове торговому центру могли поспособствовать пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Об этом пресс-службе регионального управления МЧС сообщил спасатель, первым прибывший на место пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

По словам главы службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, работу пожарников также осложняли планировка и «огромные» размеры здания и присутствие в нем баллонов, которые было необходимо выносить и охлаждать.

«Произошел один взрыв (баллона. — Прим. ред.)», — отметил он.

Кроме того, пожарник рассказал, что к моменту прибытия отряда на месте пожара не было ни администрации, ни охраны торгового центра, а некоторые его посетители не эвакуировались, а снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

По словам Бурсина, когда спасатели поднялись на четвертый этаж, где начался пожар, там было практически невозможно ориентироваться из-за сильного задымления и очень высокой температуры. Тем не менее пожарники сумели спасти 13 человек, находившихся на крыше, одного — во время разведки на четвертом этаже, а еще одного — из заблокированного лифта.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны шестеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, генеральный и технический директора фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.