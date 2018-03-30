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Загоревшуюся бытовку тушат в городском округе Истра
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Загоревшуюся бытовку тушат в городском округе Истра 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарные смогли локализовать возгорание в бытовке в подмосковном городском округе Истра, к тушению привлекли 32 человека, сообщается на сайте областного главка МЧС России.
В пятницу утром в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Честноково. На место убыла оперативная группа Истринского пожарно-спасательного гарнизона.
«В 11:35 — локализация. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 32 человека из них от МЧС 15 человек и четыре единицы техники.
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