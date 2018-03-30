Загоревшуюся бытовку тушат в городском округе Истра

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Акция в память о погибших в ТЦ Кемерова началась на Манежной площади

Эксперт по выживанию предложил меру для предотвращения пожаров с жертвами

Мемориал в память о погибших в пожаре в Кемерове открыли на Манежной площади в Москве