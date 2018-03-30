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В Истринском районе потушили горящие строительные бытовки
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В Истринском районе потушили горящие строительные бытовки 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пожар в бытовках в городском округе Истра Московской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Открытое горение ликвидировано в 11.58", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на тушении пожара работают девять единиц техники и 32 человека.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о локализации горения строительных бытовок в деревне Честноково Истринского района на 900 квадратных метрах. О пострадавших не сообщалось.
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