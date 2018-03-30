В Истринском районе потушили горящие строительные бытовки

"Открытое горение ликвидировано в 11.58", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на тушении пожара работают девять единиц техники и 32 человека.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о локализации горения строительных бытовок в деревне Честноково Истринского района на 900 квадратных метрах. О пострадавших не сообщалось.