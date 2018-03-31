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СК проверит претензии к работе экстренных служб при пожаре в кемеровском ТЦ
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СК проверит претензии к работе экстренных служб при пожаре в кемеровском ТЦ 

RT на русском 17 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что глава ведомства пообещал регулярно проводить встречи с потерпевшими.
«Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерове.
В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли 64 человека.
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