Ещё
СК определит почему «Зимнюю вишню» не проверяли пожарные инспекторы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК определит почему «Зимнюю вишню» не проверяли пожарные инспекторы 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: СибДепо
Следственный комитет проверит, почему инспекторы не проверяли торговый центр на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя СКР.
Он отметил, что сейчас следователи пытаются определить, виновны ли пожарные инспекторы в том, что не проверили центр в 2016 году. В распоряжении СК оказался документ, свидетельствовавший о том, что сотрудникам МЧС отказали в проведении пожарной инспекции по причине того, что он является объектом малого бизнеса. Сейчас следствие пытается выяснить, почему инспекторы не задались вопросом, какое отношение огромный торговый центр имеет к объекту малого бизнеса.
Если их вина будет доказана, они будут задержаны: «Дается оценка, как осуществлялся надзор, почему торговый центр не проверяли».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще 76 человек пострадали.
Семьи погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове сообщили о случаях мошенничества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу работающего на месте трагедии московского института имени Сербского Зураб Кекелидзе.
360tv.ru: последние новости
Пожар в психбольнице в Ногинске ликвидирован Склад с серой вспыхнул в Ленинградской области СМИ: число пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выросло до 79
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев91
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово210
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»42
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии306
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ189
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение