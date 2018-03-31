СК определит почему «Зимнюю вишню» не проверяли пожарные инспекторы

Следственный комитет проверит, почему инспекторы не проверяли торговый центр на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя СКР.

Он отметил, что сейчас следователи пытаются определить, виновны ли пожарные инспекторы в том, что не проверили центр в 2016 году. В распоряжении СК оказался документ, свидетельствовавший о том, что сотрудникам МЧС отказали в проведении пожарной инспекции по причине того, что он является объектом малого бизнеса. Сейчас следствие пытается выяснить, почему инспекторы не задались вопросом, какое отношение огромный торговый центр имеет к объекту малого бизнеса.

Если их вина будет доказана, они будут задержаны: «Дается оценка, как осуществлялся надзор, почему торговый центр не проверяли».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще 76 человек пострадали.