СК обнаружил высоковольтные провода в батутном зале «Зимней вишни»

Следственном комитете России заявили, что в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово были проложены высоковольтные провода. Об этом сообщается в видеоролики опубликованном на YouTube-канале ведомства.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пучок с проводами свисал над ванной, заполненной мягкими кубиками.

Ранее сообщалось, что еще два арестованных по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» подали апелляции.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.