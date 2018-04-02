Ещё
СК обнаружил высоковольтные провода в батутном зале «Зимней вишни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК обнаружил высоковольтные провода в батутном зале «Зимней вишни» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Reuters
В Следственном комитете России заявили, что в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово были проложены высоковольтные провода. Об этом сообщается в видеоролики опубликованном на YouTube-канале ведомства.
"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал", — говорится в сообщении.
Как отмечается, пучок с проводами свисал над ванной, заполненной мягкими кубиками.
Ранее сообщалось, что еще два арестованных по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» подали апелляции.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
Газета.Ru: последние новости
МЧС: сигнализация в ТЦ в Кемерово была переведена в режим ручного управления Врио губернатора Кузбасса рассказал, как будет работать в регионе Потерявший семью при пожаре в Кемерово простил Цивилева за фразу о пиаре
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу253
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»262
ЕС предрекли судьбу СССР150
Саммит по Донбассу может пройти без России375
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности15
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение