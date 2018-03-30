На Ямале во время учебной эвакуации посетителей ТЦ отправили прямо в условную зону задымления

В крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа Новом Уренгое как и по всему региону, третий день проводятся проверки торговых и развлекательных центров. И как фиксируют камеры журналистов, сопровождающих в рейдах сотрудников прокуратуры и специалистов МЧС , далеко не все сотрудники торговых заведений, но главное и сами посетители, готовы к экстренной эвакуации и правильным действиям во время экстренных случаев.

Так, после включения пожарной тревоги в ТРЦ «Проспект» персонал точки направил посетителей прямиком в условную зону задымления, а не в сторону свободных аварийных выходов. Как сказал телегруппе «Ямал-Регион» начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по городу Евгений Рыбалкин, работники ошибаются из-за отсутствия регулярной практики отработки действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Во время учебной тревоги и сами посетители не стали торопиться к выходу, а продолжали идти, куда планировали.

То же самое случилось и при проверке уренгойского ТРЦ «Солнечный». Во время объявления через громкоговорители о возможном пожаре и срочной эвакуации посетители центра никак не отреагировали и, не меняя темпа, продолжали двигаться в намеченном направлении.