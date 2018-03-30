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На Ямале во время учебной эвакуации посетителей ТЦ отправили прямо в условную зону задымления
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На Ямале во время учебной эвакуации посетителей ТЦ отправили прямо в условную зону задымления 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа Новом Уренгое как и по всему региону, третий день проводятся проверки торговых и развлекательных центров. И как фиксируют камеры журналистов, сопровождающих в рейдах сотрудников прокуратуры и специалистов МЧС, далеко не все сотрудники торговых заведений, но главное и сами посетители, готовы к экстренной эвакуации и правильным действиям во время экстренных случаев.
Так, после включения пожарной тревоги в ТРЦ «Проспект» персонал точки направил посетителей прямиком в условную зону задымления, а не в сторону свободных аварийных выходов. Как сказал телегруппе «Ямал-Регион» начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по городу Евгений Рыбалкин, работники ошибаются из-за отсутствия регулярной практики отработки действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Во время учебной тревоги и сами посетители не стали торопиться к выходу, а продолжали идти, куда планировали.
То же самое случилось и при проверке уренгойского ТРЦ «Солнечный». Во время объявления через громкоговорители о возможном пожаре и срочной эвакуации посетители центра никак не отреагировали и, не меняя темпа, продолжали двигаться в намеченном направлении.
Проверки, инициированные прокуратурой, проходят в торгово-развлекательных центрах по всей России после страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, из них 41 ребёнок.
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