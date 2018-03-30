Гаражный комплекс с кафе и бассейном построят на Крылатской улице

Здание возведут по адресу: Крылатская улица, владение 13. Комплекс будет рассчитан на 500 машино-мест. Там откроют кафе и фитнес-клуб, а на крыше — 50-метровый всесезонный бассейн. Из окон кафе будет открываться вид на Гребной канал и парк Крылатские холмы.

"Такое сочетание и в плане архитектурно-планировочных решений, и по своему функциональному назначению мы видим в Москве впервые. Это действительно уникальный объект, который станет центром притяжения для данного района, а также решит вопрос с парковкой", — отметил Сергей Кузнецов.

В общественных зонах здания сделают панорамное остекление, а этажи паркинга закроют декоративными металлическими ламелями. Паркинг будет располагаться со второго по шестой этажи. Въезд в него запроектирован с северной стороны здания. На первом этаже разместят помещения общего назначения, ориентированные в сторону Крылатской улицы, чтобы жителям района было проще в них попасть.

Общая площадь комплекса составит чуть более 30 тысяч кадратных метров.