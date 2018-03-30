Ещё
В Перелюбе пожилой мужчина пострадал во время пожара в доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перелюбе пожилой мужчина пострадал во время пожара в доме 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За прошедшие сутки в Саратовской области произошло 4 ЧП. В одном пожаре пострадала семья, погиб молодой мужчина, а в другом пострадал пенсионер.
Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, в начале первого ночи жители Перелюба сообщили, что на улице Пугачевской полыхает деревянное хдание. В 00. 15 огнеборцы выдвинулись на помощь, и силами четырех человек пламя было ликвидировано.
Но в самом доме дымом надышался 69-летний мужчина, котоому оказали помощь врачи. Рассматриваются несколько версий случившегося.
АиФ: последние новости
Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово В Саратове начались массовые проверки торговых и развлекательных центров Под Саратовом огонь уничтожил ночью сарай и баню
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»137
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги86
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию569
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»134
Обнаженка глазами робота40
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение