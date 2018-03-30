В Перелюбе пожилой мужчина пострадал во время пожара в доме

За прошедшие сутки в Саратовской области произошло 4 ЧП. В одном пожаре пострадала семья, погиб молодой мужчина, а в другом пострадал пенсионер.

Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, в начале первого ночи жители Перелюба сообщили, что на улице Пугачевской полыхает деревянное хдание. В 00. 15 огнеборцы выдвинулись на помощь, и силами четырех человек пламя было ликвидировано.

Но в самом доме дымом надышался 69-летний мужчина, котоому оказали помощь врачи. Рассматриваются несколько версий случившегося.