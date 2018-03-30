Неуместные параллели: Ганапольский назвал потерявшего семью в Кемерово российским Савченко 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Это такой российский Надежда Савченко. Только он был не в плену… Он пережил страшнейшую трагедию и при этом остался в оси координат», — рассказал журналист.
При этом он не выразил сомнений в словах пострадавшего.
«Я не говорю, что с ним была проведена какая-то работа, ни в коем случае. Нет… Я не смею предположить, что он говорит навязанные тексты. Я бы слова промолвить не мог, я выл бы и бился головой о стенку. Он сохраняет самообладание, он герой. Герои нужны сейчас России. Я предполагаю, что у этого человека есть будущее, и не надо говорить, какое», — написал он.
Игорь Востриков записал видео, в котором заявил, что на протесты его вынудили выйти противоречивые данные о количестве жертв. Как выяснилось впоследствии эти данные были распространены украинским хакером.
Глава Кемеровской области Аман Тулеев тогда обратился к жителям региона в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» и заявил, что «на трагедии пытаются нажиться и стравить людей».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.