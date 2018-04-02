На Алтае усиливают группировку спасателей для борьбы с паводком

В деревнях Алтая вода в домах по колено, на улице — по пояс. Одиноких и немощных стариков из затопленных по самые подоконники изб спасатели выносят на руках. Помогают взобраться в лодку. Катера МЧС — единственное средство передвижения, передает «ТВ Центр».

Первая волна весеннего паводка залила более 40 поселков. В половине вода уже идет на спад, но многие дома разрушены или повреждены. Хозяевам приходится ютиться где придется. Половодье в этих деревнях уничтожило не только нехитрое крестьянское имущество, но и скотину.

Сотрудники МЧС, привезли в деревни насосы, генераторы, спецтехнику. Из подвалов откачивают воду. Дежурят круглые сутки. Пострадавшим доставляют продукты, воду, теплые вещи. Для тех, кто еще не может вернуться в свои дома, развернуты пункты временного размещения. В ближайшие дни половодье может пойти на спад. Вмешалась погода. Апрельские заморозки, говорят в МЧС, остановят резкое таяние снега.

Тем не менее, МЧС наращивает свою группировку. В пострадавший регион прибыли отряды из Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирской области. В Хакассии эвакуация крестьян пока не потребовалась. Дорожники с помощью тяжелой техники укрепляют валы и расчищают проезды к деревням, чтоб обеспечить людей продовольствием. Заранее проверяют броды, по которым, в случае необходимости, смогут пройти грузовики с продуктами.

Подготовка к половодью идет и в Ставропольском крае. Мобилизованы все силы спасателей и пожарные. Совместные оперативные бригады разбирают завалы в пойме Кумы. Кранами вытаскивают бревна, чтоб не образовались запруды. Ледовая обстановка на юге пока в пределах нормы.

Тимур Абдуллаев, Андрей Стрюков. «ТВ Центр».