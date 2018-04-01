МЧС сообщило об улучшении ситуации с паводками на Алтае

деревнях Алтая вода в домах — по колено. На улице — по пояс. Одиноких и немощных стариков из затопленных по самые подоконники изб спасатели выносят на руках. Помогают взобраться в лодку. Катера МЧС — единственное средство передвижения, передает "ТВ Центр"

Первая волна весеннего паводка залила более 40 поселков. В половине вода уже идет на спад. Но многие дома разрушены или повреждены. Хозяевам приходится ютиться там, где придется. Галина с родней перебралась в баню.

"У нас все плавало. Холодильник сразу перевернулся, диваны все плавали. Ну, вот я не знаю, как мы выбрались. И выбираться-то нам некуда", — рассказала Галина Болдина.

Половодье в этих деревнях уничтожило не только крестьянское имущество. Но и скотину. У кого-то смыло овец. У Юрия (см. видео) вода унесла пасеку.

Спасательные работы на Алтае идут уже пятый день. Сотрудники МЧС привезли в деревни насосы, генераторы, спецтехнику. Из подвалов откачивают воду. Дежурят круглые сутки.

Пострадавшим доставляют продукты, воду, теплые вещи. Для тех, кто еще не может вернуться в свои дома, развернуты пункты временного размещения. В ближайшие дни половодье может пойти на спад. Вмешалась погода. Апрельские заморозки, говорят в МЧС, остановят резкое таяние снега.

Игорь Лисин. "Мы фиксируем спады уровня воды, понижение температуры, осадки, хоть и прогнозируемые, но которые выпали на территорию края в виде снега, они дали такой результат по понижению уровня воды", — сказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Екатеринбурга, Тем не менее, МЧС наращивает свою группировку. В пострадавший регион прибыли отряды из Красноярска Новосибирской области . В Хакассии эвакуация крестьян пока не потребовалась. Дорожники с помощью тяжелой техники укрепляют валы и расчищают проезды к деревням, чтоб обеспечить людей продовольствием. Заранее проверяют броды, по которым в случае необходимости смогут пройти грузовики с продуктами.